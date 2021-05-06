Сергей Лавров прокомментировал скандальные заявления в адрес Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делая провокационные высказывания о территориальной целостности Казахстана, российские политики просто пытаются привлечь к себе внимание. Так, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал скандальные заявления в адрес нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Хабар 24.

«От тех, кто определяет политику России по отношению к Казахстану, таких высказываний никогда не звучало и не прозвучит», – подчеркнул Лавров в эксклюзивном интервью председателю правления агентства «Хабар» Ерлану Бекхожину.

«Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обострённо ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. Знаете, как у нас говорят: «Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали» - может быть из-за этого. Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, никаких высказываний от этих именно лиц, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договорённостей о том, как мы своё союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договорённости заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. И мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, являются частью международного права. Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики», - резюмировал Сергей Лавров.

Напомним, в эфире программы «Большая игра» на Первом канале председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Никонов заявил о том, что «территория Казахстана - это большой подарок со стороны России». В Министерство иностранных дел Республики Казахстан был приглашен Временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний депутата. Позже председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед сделал заявление относительно высказывания российского политика о территории Казахстана.