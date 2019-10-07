Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8-9 октября состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках визита запланированы встречи Сергея Лаврова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. В ходе предстоящего диалога между главами внешнеполитических ведомств двух стран будут обсуждены ключевые вопросы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений, таких как ООН, СНГ, ЕАЭС, СВМДА, ШОС. Наряду с этим в числе основных тем переговоров будут актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе обеспечение глобальной и региональной безопасности, современные вызовы и угрозы», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Ожидается, что стороны также обсудят вопросы подготовки двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровне. Так, до конца текущего года планируется провести 16-й форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Омске, а также Совет коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.