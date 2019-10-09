Сергей Лавров отметил эффективность сирийских переговоров в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поделился мнением об эффективности столицы Казахстана в качестве площадки для переговоров по Сирийскому процессу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы отметили эффективность Астанинской переговорной площадки для продвижения вперед задачи сирийского урегулирования», - сказал Сергей Лавров в кулуарах казахстанского МИД.

По его словам, именно в рамках Астанинского процесса странам-гарантам удалось убедить и правительство Сирии, и вооруженную сирийскую оппозицию сформировать базу для начала конкретных переговоров в рамках Конституционного комитета и согласовать правила процедуры этого органа.

«Мы же всячески способствуем тому, чтобы эти договоренности привели к исполнению решений ООН», - отметил С. Лавров.