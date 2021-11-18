Сергей Христич завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по стрельбе из лука

ДАККА. КАЗИНФОРМ - Представитель команд Казахстана по стрельбе из лука Сергей Христич поднялся на третью ступень пьедестала чемпионата Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука. В матче за третье место Сергей встретился с Мохитом (Индия). Он завершил его в свою пользу со счетом 148:145.

Добавим, что ЧА принимает Бангладеш. В активе Казахстана уже три медали. Ранее мужская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука смогла взять «серебро», а женская команда оформила бронзовую медаль по стрельбе из классического лука.