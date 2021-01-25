Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Сергей Громов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Января 2021, 13:14
Сергей Громов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Громов Сергей Николаевич освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Сергей Громов родился в 1959 году в Талдыкорганской области. В разные годы работал акимом района, первым заместителем акима Южно-Казахстанской области, государственным инспектором Администрации Президента, руководителем аппарата, заместителем председателя, секретарем народно-демократической партии «Нур Отан», заместителем министра обороны РК.

С 2013 по 2016 гг. — депутат Сената Парламента РК V созыва, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

С 2016 и по 2019 гг. — заместитель Председателя Сената Парламента РК.

С августа 2019 г. занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.


Правительство РК   Отставки   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане