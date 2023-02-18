Сергей Цырульников о Гранд-финале Tartyl Fest: Здесь собрались лучшие воркаутеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский силач Сергей Цырульников оценил выступления участников Гранд-финала турнира Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этом турнире собрались лучшие воркаутеры, лучшие спортсмены данного направления, и отдать кому-то предпочтение я не могу. Я сам вешу около 150 кг, поэтому я буду болеть за тяжей. Мне интересно, сколько ребята за 90 (кг) смогут подтянуться»,- сказал Сергей Цырульников, отвечая на вопросы ведущего соревнований в прямом эфире.

Он также высказался о самом юном участнике 11-летнем Мансуре Уалиеве, который подтянулся 36 раз и стал чемпионом в своей весовой категории.

«Я думаю, у нас в Казахстане очень много талантливой и одаренной молодежи. Мансур относится к этой плеяде. В будущем, если будут нужные вложения, я думаю, Мансур принесет нам очередную олимпийскую золотую медаль», - считает Сергей Цырульников.

Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.

Ранее стали известны имена пяти победителей Гранд-финала.

В первой группе до 18 лет и до 55 кг чемпионом стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев, в группе от 18 до 30 лет и до 65 кг лучшим стал костанаец Айбат Капанов, в группе до 18 лет и до 70 кг - спортсмен из Семея Ильяс Мукушев, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории от 65 до 80 кг - Руслан Фатахов, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории до 80 кг - Евгений Созончук.