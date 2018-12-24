«Сергек» вычислил 60 столичных должников по алиментам в потоке машин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой района «Байконыр» Астаны организовано проведение органами полиции и частными судебными исполнителями оперативно-профилактического мероприятия «Алименты», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе рейдов использовалась интеллектуальная система видеоконтроля «Сергек», которая взаимодействует с базами данных о зарегистрированных автомашинах, их владельцах и действующих в отношении них ограничений.

Благодаря технической интеграции, программа «Сергек» в транспортном потоке самостоятельно устанавливает машины, принадлежащие должникам по алиментам.

Сотрудниками полиции совместно с частными судебными исполнителями на основе полученной информации о местонахождении транспортного средства обеспечивалось их водворение на штрафстоянку.

По мере погашения владельцами задолженности по алиментам, машины возвращались собственникам.

За 5 дней рейда ограничено транспортное передвижение 60-ти должников, уклонявшихся на протяжении 2-х последних лет от уплаты алиментов.

Ими на содержание своих детей возмещено более 13 млн тенге.

В столице установлено более 3,5 тыс. камер дорожного видеонаблюдения «Сергек».