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«Сергек» вычислил 60 столичных должников по алиментам в потоке машин
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой района «Байконыр» Астаны организовано проведение органами полиции и частными судебными исполнителями оперативно-профилактического мероприятия «Алименты», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ходе рейдов использовалась интеллектуальная система видеоконтроля «Сергек», которая взаимодействует с базами данных о зарегистрированных автомашинах, их владельцах и действующих в отношении них ограничений.
Благодаря технической интеграции, программа «Сергек» в транспортном потоке самостоятельно устанавливает машины, принадлежащие должникам по алиментам.
Сотрудниками полиции совместно с частными судебными исполнителями на основе полученной информации о местонахождении транспортного средства обеспечивалось их водворение на штрафстоянку.
По мере погашения владельцами задолженности по алиментам, машины возвращались собственникам.
За 5 дней рейда ограничено транспортное передвижение 60-ти должников, уклонявшихся на протяжении 2-х последних лет от уплаты алиментов.
Ими на содержание своих детей возмещено более 13 млн тенге.
В столице установлено более 3,5 тыс. камер дорожного видеонаблюдения «Сергек».
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