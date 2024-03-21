Sergek провел анализ загруженности дорог Астаны и Алматы в праздничные дни

Специалисты Sergek проанализировали изменения трафика движения на дорогах в Астане и Алматы в праздничные и предпраздничные дни. Оказалось, что в Астане в день праздников трафик снижался, в Алматы – наоборот, передает корреспондент Kazinform.

Фото: Sergek ITS

31 декабря 2023 года движение в Астане было на 18% интенсивнее, чем 29 декабря.

В Алматы — наоборот: 31 декабря трафик вырос на 8,5% по сравнению с 29 декабря.

Такая же ситуация прослеживалась в преддверии 8 марта 2023 года. И в Астане, и в Алматы 7 марта наблюдался рост активности на дорогах. Но на следующий день в столице трафик снизился почти на четверть, а в Алматы вырос на 10,5%.

— После праздников, к слову, наблюдается значительное снижение активности и количества транспортных средств в обоих городах, — заявляют специалисты Sergek ITS.

Они добавили, что с каждым годом в Казахстане наблюдается все больший трафик в предпраздничные и праздничные дни. Если сравнивать Новый год и 8 марта, можно отметить, что 31 декабря в Алматы около 512 тысяч автомобилей совершили более 19 млн событий, а 8 марта уже 545 тысяч машин «наездили» почти 27 млн событий.

Специалисты объяснили, что «событием» они называют показатель того, сколько раз тот или иной автомобиль зафиксирован камерами Sergek. Причем не учитываются машины, которые «попались» в объектив камер видеонаблюдения лишь один раз.