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«Сергек» помог задержать издевающихся над статуями парней

27 Июля 2018 18:13 194
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«Сергек» помог задержать издевающихся над статуями парней

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За полгода с помощью камер «Сергек» раскрыто более 40 тысяч преступлений и административных правонарушений, передает официальный сайт акимата Астаны. 

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Ежедневно камеры позволяют выявлять более 200 различных преступлений и правонарушений.

К примеру, 24 июля инспектором видеонаблюдения центра оперативного управления ДВД на участке улиц Агыбай батыра и Бокейхана в районе набережной были замечены двое парней, пинающих инсталляции. Один из них несовершеннолетний, другой - 22-летний молодой человек. Хулиганы были задержаны. На них составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

В целом за полгода с помощью системы видеонаблюдения и камер «Сергек» выявлено 388 преступлений, среди них даже одно убийство и 24 грабежа.

Помимо этого, раскрыто 40 110 административных правонарушений.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Астана, Силовые структуры,
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