«Сергек» помог задержать издевающихся над статуями парней
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За полгода с помощью камер «Сергек» раскрыто более 40 тысяч преступлений и административных правонарушений, передает официальный сайт акимата Астаны.
Ежедневно камеры позволяют выявлять более 200 различных преступлений и правонарушений.
К примеру, 24 июля инспектором видеонаблюдения центра оперативного управления ДВД на участке улиц Агыбай батыра и Бокейхана в районе набережной были замечены двое парней, пинающих инсталляции. Один из них несовершеннолетний, другой - 22-летний молодой человек. Хулиганы были задержаны. На них составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».
В целом за полгода с помощью системы видеонаблюдения и камер «Сергек» выявлено 388 преступлений, среди них даже одно убийство и 24 грабежа.
Помимо этого, раскрыто 40 110 административных правонарушений.
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