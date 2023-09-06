Сергек, Мусин и радиофобы – интервью с айтишником Евгением Недельским

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сфера IT стремительно развивается в нашей стране. Пока многие айтишники развивают себя в частном секторе и зарабатывают приличные деньги, наш собеседник Евгений Недельский наотрез отказался от такой идеи. Его предназначение – работать на государство, приносить пользу и запускать необходимые проекты для общества. К 32 годам он успел получить несколько образований, поработать в частном секторе, правоохранительных органах и на государственной службе. Вместе с супругой, которая, кстати, тоже трудилась в сфере IT, воспитывают четырех дочерей. Поэтому наш герой смог реализовать себя как опытный айтишник, любящий отец и хороший муж. Секретом своего успеха Евгений Недельский поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

Евгений Недельский – главный инспектор отдела цифровизации и проектного управления УДП РК. Он курирует IT-направление и работу двух специализированных предприятий системы УДП. Уже в школе он выбрал свою профессию.

«В 5 классе понял, что хочу стать айтишником. Мучал преподавателя, просил дополнительные уроки по информатике. Она помогла мне, возможно, заметила потенциал. Мои дети больше творческие», - признался он.

У Евгения два образования. Первое в сфере ИКТ, второе – юридическое. Окончил колледж Финансовой академии по специальности «информационные системы (по областям применения)», получил квалификацию специалиста по информационным системам в бухгалтерском учете.

С юности наш собеседник привык усердно трудиться. Пока некоторые студенты ждали, когда родители отправят деньги на карманные расходы, наш собеседник решил заработать эти деньги своим трудом. Его первое место работы – сеть ресторанов KFC. За короткий промежуток времени он смог проявить все лучшие качества, поэтому через 3 месяца он стал заведующим производства.

«После того, как окончил колледж, принял решение – впредь работать только по специальности. Меня приняли в компанию, где ранее проходил производственную практику. Предприятие занималось внедрением электронного документооборота для архитектур и градостроительных кадастров. Основной деятельностью предприятия являлась картография, геодезия, сопутствующие направления по цифровизации. Тогда впервые столкнулся в качестве исполнителя с государственной службой. Признаюсь честно, работа на госслужбе мне нравилась. Хотелось создавать интересные проекты, приносить какую-то пользу. Я твердо решил – хочу стать государственным служащим. Однако без опыта работы и навыков было сложно добиться этой цели. За это время поступил в Тульский институт экономики и информатики.

Получил степень бакалавра техники и технологий. В тоже время устроился в Транстелеком инженером первой категории. Спустя время стал и.о. начальника отдела по сопровождению офисных систем. Занимался администрированием и поддержкой парка компьютерного и серверного оборудования. Мы запускали проект энергодиспетчерской тяги для КТЖ. В 2014 - 2015 году отвечал за инфраструктуру для этого проекта. Соответственно с подрядчиками все это отрабатывали, запускали. На сегодня этот проект успешно работает», - поделился Евгений Недельский.

Позже в Транстелекоме был назанчен на позицию начальника отдела учета ресурсов сети, где внедрял систему технического учета «Аргус ТУ», которая позволила оператору связи оцифровать все свое оборудование филиальной сети по республике. Также успел поработать над проектом «Astana EXPO-2017», там Евгений отвечал за проектирование телекоммуникационных сетей связи.