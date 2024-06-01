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    18:45, 31 Май 2024 | GMT +6

    «Сергек» будет выявлять загрязнения в Индонезии

    камеры «Сергек»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Казахстанская IT-компания получила сертификат соответствия для своей AI платформы управления трафиком и мобильностью в Индонезии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Завершился трехмесячный пилотный проект между компанией Sergek Group и администрацией Нусантары, строящейся будущей столицы Индонезии. За это время в рамках AI платформы казахстанской компанией были реализованы модули, отвечающие за интеллектуальный транспортный анализ, мониторинг и прогнозирование, а также экологию и дорожную безопасность.

    Как отметил профессор, заместитель по экологическим вопросам и цифровой трансформации в городской администрации Нусантары Мохаммед Али Берави, AI платформа может моделировать транспортные выбросы и выявлять точки загрязнения с помощью аналитики больших данных. 

    — Эти возможности в сочетании с интеграцией с существующими светофорными системами ATCS и APILL соответствуют целям устойчивого развития Нусантары — достигнуть нулевых выбросов к 2045 году. Это обеспечит надежную цифровую экосистему, — отметил он.

    Система «Сергек» функционирует в Астане, Алмате, Усть-Каменогорске, Атырау, Шымкенте, Семее, Таразе, Туркестане, Актау, Талдыкоргане и Кульсары. Планируется запуск проекта в Костанае.

    Также в 2022 году был запущен проект по дорожной безопасности в Намангане в Узбекистане, а в 2023–2024 годах компания реализовала пилотные проекты в Монголии, Азербайджане и на Филиппинах. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Индонезия Экология Сергек Безопасность Интеграция и партнерство
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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