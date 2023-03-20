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Сергеевское водохранилище в СКО заполнено на 75%

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Марта 2023, 13:39
Сергеевское водохранилище в СКО заполнено на 75%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Сергеевское водохранилище заполнено на 75%. От того, как будет здесь развиваться паводковая ситуация, зависит, пострадают ли от разлива реки Есиль населенные пункты региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов отметил, что общий объем водохранилища составляет 693 млн кубических метров.

«На 75% заполнено. По сравнению с прошлым годом, есть запас 10%. Ситуация в пригородных селах Тепличное и Заречный будет зависеть от ситуации на Сергеевском водохранилище. Исходя из перелива, который будет возникать, можно определить, куда может прийти вода и создать там риски. Если будет такой уровень, как 2017–м, то в зоне подтопления окажутся 18 населенных пунктов вниз по течению реки Есиль от района Шал акына. Но такой уровень воды не ожидаем. Если около двух метров будет перелив на первой волне, то к Заречному и Тепличному вода подойдет», - сказал Р. Камалов.

Он добавил, что все возможные инженерные мероприятия за последние два года в пригородных поселках провели. Защитные дамбы должны минимизировать риски подтопления.

«В основном подвергаются подтоплениям дачные участки. Есть несколько домов, с проживающими людьми мы находимся на постоянной связи. Будем дежурить круглосуточно. При резком подъеме эвакуировать людей», - добавил Р. Камалов.


Северо-Казахстанская область   Паводок   МЧС  
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