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    14:11, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Середину осени празднуют в Китае

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В 15-й день восьмого месяца по лунному календарю жители Поднебесной отмечают праздник Середины осени. В этом году праздник приходится на 21 сентября, однако официальные выходные в связи с этим в Китае начались с минувшего воскресенья, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздник Середины осени (Чжунцюцзе) – одна из важных дат в национальном календаре. Чжунцюцзе относится к традиционным празднествам, когда завершаются основные сельскохозяйственные работы и подводятся итоги осенней отрады.

    Считается, что в этот день полная Луна – самая светлая и яркая в году, которая одновременно является символом праздника Середины осени. Полная Луна символизирует семейный достаток, полноту бытия и воссоединение с семьей. В этот день принято готовить и дарить «юэбин» («лунные пряники»), которые представляют собой пряники круглой формы с разнообразной начинкой. «Лунные пряники» и по сей день остаются традиционным лакомством и продаются повсеместно.

    В Китае отмечен рост турпотока в связи с выходными по случаю отмечаемого в эти дни - праздника Середины осени. Согласно данным крупнейшего китайского онлайн-турагентства Ctrip количество бронирований билетов на короткие расстояния на период Чжунцюцзе превысило показатели 2019 года с ростом на 30%.

    Первым местом среди популярных туристических направлений в Китае стал недавно открытый в Пекине развлекательный комплекс Universal Beijing Resort. Общий объем инвестиций в этот туристический объект составил $8,2 млрд долл.

    Согласно прогнозам, количество посетителей Universal Beijing Resort составит от 10 - 12 миллионов человек в год.

    Как пишут местные СМИ, несмотря на недавний очаг коронавируса в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, внутренний турпоток в период празднования Середины осени и приближающейся «золотой недели» по случаю Дня образования КНР, вряд ли пострадает.



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