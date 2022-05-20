20 Мая 2022 18:36

Серебряный призер ЧМ по боксу получит призовые $80 тыс.

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - По итогам чемпионата мира по боксу в Стамбуле лучших из лучших наградили денежными премиями от IBA, в числе которых пятеро казахстанок. Кроме того, наши боксерши получат дополнительные призовые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации бокса.

Победители и призеры чемпионата мира-2022 получат учрежденные Международной ассоциацией бокса (IBA) денежные премии: 100 тыс. долларов — за «золото», 50 тыс. долларов — за «серебро», 25 тыс. долларов — за «бронзу».

Как сообщалось ранее, в активе казахстанских спортсменок одна серебряная и четыре бронзовые медали. «Серебро» завоевала Алуа Балкибекова (48 кг), «бронзу» - Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг).

Серебряный призер Алуа Балкибекова дополнительно к призовым от IBA в размере 50 тыс. долларов получит 30 тыс. долларов от имени президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева. Бронзовые призёры Жайна Шекербекова, Дина Жоламан, Карина Ибрагимова и Валентина Хальзова дополнительно к призовым от IBA в размере 25 тыс. долларов получат по 10 тыс. долларов.