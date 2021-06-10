Серебряный призер Чемпионата Азии Абильхан Аманкул призван в армию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ряды Вооруженных Сил Казахстана призван серебряный призер чемпионата Азии Абильхан Аманкул, переает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК, повестка к известному казахстанскому боксеру пришла сразу после его возвращения из Дубая, где проходил чемпионат, на котором Абильхан завоевал серебро. Местом службы боксера станет спортивная рота Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана.

Абильхан Аманкул проживает в Жуалынском районе Жамбылской области. И в армию его призывает областной департамент по делам обороны. В областном сборном пункте чемпиона по боксу обеспечили комплектом военной формы, пояснила руководитель пресс-службы ведомства майор Дина Мухаринова.

«Среди тысяч призывников этого года мы призываем и такого особенного призывника, как многократный чемпион Казахстана, Азиатских игр и чемпионатов мира боксер Абильхан Аманкул, – делится начальник департамента по делам обороны Жамбылской области полковник Галымжан Тасжанов. – Процесс призыва для чемпиона по боксу такой же, как и у других призывников. Это сбор необходимых документов, прибытие в областной сборный пункт, прохождение медицинской комиссии и заключение о годности к несению воинской службы».

Кто бы сомневался в состоянии здоровья Абильхана? Регулярные физические занятия, режим и диета так натренировали его тело и организм, что вопросов быть не может: здоров, годен! Смена спортивной одежды на военный камуфляж означает, что ближайшие 12 месяцев Абильхан Аманкул проведет в армейских условиях Центрального спортивного клуба Министерства обороны в качестве рядового срочной службы. Свои военные обязанности: огневую и строевую подготовку, построения и проживание в казарме он будет совмещать с тренировками, сборами и соревнованиями. Спортивную форму ему не дадут потерять, тем более выступать на соревнованиях он будет под эгидой Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

Абильханом гордятся его тренеры Турлыбек Копжасаров и Нурлан Акурпеков, его родители мама Ханзада и отец Бекмурат, а также сёстры и младшие братишки, которые тоже активно занимаются спортом: боксом и дзюдо. Убежденный в том, что каждый мужчина должен отслужить в армии, Абильхан подает братишкам хороший пример. А для него самого примером и образцом мужества служит его великий земляк Бауыржан Момышулы, дом которого, кстати, расположен неподалеку от дома семьи Аманқуловых в одноименном селе Жуалынского района Жамбылской области. Так что, стремлением соответствовать облику настоящего воина Абильхан проникся с самого детств, отметила майор Дина Мухаринова.

Напомним , 21-летний боксер Абильхан Аманкул вошел в состав сборной Казахстана по боксу и стал знаменосцем на церемонии открытия XXVIII летних Азиатских игр 2018 года в Джакарте (Индонезия). Выступает за команду по боксу Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК, является мастером спорта Республики Казахстан, серебряным призером чемпионата мира, прошедшего в городе Гамбурге (Германия, 2017 год). Чемпион Казахстана 2016 года, победитель ряда юношеских турниров, чемпион международного турнира в Галле (Германия, 2017 год), бронзовый призер чемпионата Азии 2017 года.

Выступая за команду «Astana Arlans», стал лучшим боксером полуфинала WSB 2017 года - в голосовании в Twitter-аккаунте Всемирной серии бокса набрал большинство голосов - 65%. Абильхан родился и вырос в Жуалынском районе Жамбылской области, селе Бауыржана Момышулы, Первым его тренером был Турлыбеку Копжасаров. До 17 лет спортсмен тренировался в родном ауле. Сейчас его тренером является Нурлан Акурпеков, вырастивший несколько маститых боксеров, в том числе олимпийского чемпиона Бахтияра Артаева. Абильхан студент, учится в Таразском государственном университете имени М.-Х. Дулати.