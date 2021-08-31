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вчера 21:50
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Серебряных призеров Паралимпиады встретили в Алматы
АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Серебряные призёры Паралимпийских игр в Токио прилетели в Алматы. Встретили медалистов родственники и болельщики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
К слову, серебро завоевали три дзюдоиста: Зарина Байбатина, выступающая до 70 кг, Даулет Темиржан до 73, Ануар Сариев в весе до 60кг. Поздравив призеров с победой, спонсоры вручили каждому сертификат на миллион тенге.
Отметим, размер основного вознаграждения за II место на Паралимпиаде составляет 150 тысяч долларов.
«Сложности? Сложностей не было. Был настрой, надо было выиграть. Ну, чуть-чуть травма подвела. Ничего, вылечим. С условиями карантина всё было строже. Лишний раз нельзя было никуда ни ходить, ни гулять. Зал, гостиница, столовая - и всё. Отборолись и уехали», - сказала, отвечая на вопросы журналистов, Зарина Байбатина, серебряный призёр Паралимпийских игр в Токио.
«Моей целью было золото, но, к сожалению, в силу своей неопытности упустил возможность победить. Обязательно поработаю над ошибками, хочу выступить на следующих Паралимпийских играх в Париже», - сказал серебряный призёр Паралимпийских игр в Токио
Ануар Сариев.
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