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    23:45, 03 Март 2021 | GMT +6

    «Серебряные» волонтёры отремонтировали балхашцу квартиру после пожара

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Пенсионера из Балхаша не только спасли из огня, но и помогли ему с восстановлением квартиры. Неравнодушные балхашцы отремонтировали жилье погорельца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В середине февраля на пульт пожарного подразделения поступило сообщение о пожаре. В однокомнатной квартире горела мебель, а внутри находился 69-летний балхашец.

    Пожар удалось ликвидировать за 10 минут. Мужчина получил ожоги I и II степени и был отправлен в больницу.

    Квартира пострадавшего находилась в плачевном состоянии. Комната была завалена мусором, совсем обветшали система отопления и трубы водоснабжения.

    Информацию об этом передали в акимат. Помочь пенсионеру вызвался депутат городского маслихата Болат Мусин. Его поддержали работники ТОО «Горкомхоз-2012».

    «Серебряные» волонтёры Балхаша вывезли весь мусор из квартиры и сделали небольшой ремонт. Убрали старые обои, покрасили окна, двери, утеплили пол. И даже завезли мебель. Собирали всё необходимое сообща.

    В итоге пенсионер, закончив лечение, вернулся в обновлённую квартиру.

    Теги:
    Карагандинская область Общество Волонтёрство
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