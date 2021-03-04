«Серебряные» волонтёры отремонтировали балхашцу квартиру после пожара

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Пенсионера из Балхаша не только спасли из огня, но и помогли ему с восстановлением квартиры. Неравнодушные балхашцы отремонтировали жилье погорельца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В середине февраля на пульт пожарного подразделения поступило сообщение о пожаре. В однокомнатной квартире горела мебель, а внутри находился 69-летний балхашец.

Пожар удалось ликвидировать за 10 минут. Мужчина получил ожоги I и II степени и был отправлен в больницу.

Квартира пострадавшего находилась в плачевном состоянии. Комната была завалена мусором, совсем обветшали система отопления и трубы водоснабжения.

Информацию об этом передали в акимат. Помочь пенсионеру вызвался депутат городского маслихата Болат Мусин. Его поддержали работники ТОО «Горкомхоз-2012».

«Серебряные» волонтёры Балхаша вывезли весь мусор из квартиры и сделали небольшой ремонт. Убрали старые обои, покрасили окна, двери, утеплили пол. И даже завезли мебель. Собирали всё необходимое сообща.

В итоге пенсионер, закончив лечение, вернулся в обновлённую квартиру.