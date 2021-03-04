«Серебряные» волонтёры отремонтировали балхашцу квартиру после пожара
В середине февраля на пульт пожарного подразделения поступило сообщение о пожаре. В однокомнатной квартире горела мебель, а внутри находился 69-летний балхашец.
Пожар удалось ликвидировать за 10 минут. Мужчина получил ожоги I и II степени и был отправлен в больницу.
Квартира пострадавшего находилась в плачевном состоянии. Комната была завалена мусором, совсем обветшали система отопления и трубы водоснабжения.
Информацию об этом передали в акимат. Помочь пенсионеру вызвался депутат городского маслихата Болат Мусин. Его поддержали работники ТОО «Горкомхоз-2012».
«Серебряные» волонтёры Балхаша вывезли весь мусор из квартиры и сделали небольшой ремонт. Убрали старые обои, покрасили окна, двери, утеплили пол. И даже завезли мебель. Собирали всё необходимое сообща.
В итоге пенсионер, закончив лечение, вернулся в обновлённую квартиру.