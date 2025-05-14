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    15:00, 14 Май 2025 | GMT +5

    «Серебро» завоевал карагандинец на международной олимпиаде по химии в Бразилии

    Одинадцатиклассник из Караганды занял второе место на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии. В ней участвовали школьники из 40 стран. Все они ученики 10—12 классов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серебряную медаль завоевал карагандинец на международной олимпиаде по химии в Бразилии
    Фото из личного архива Санжара Калиакбара

    Олимпиада состояла из трех туров: двух теоретических и одного практического.

    Высокий результат показал одиннадцатиклассник карагандинского лицея «Білім-Инновация» Санжар Калиакбар. Он завоевал серебряную медаль.

    Серебряную медаль завоевал карагандинец на международной олимпиаде по химии в Бразилии
    Фото из личного архива Санжара Калиакбара

    — К этой олимпиаде мы готовились три года. Санжар очень дисциплинированный ученик, с внутренней мотивацией. Менделеевская олимпиада — значимое событие в мире химии, и мы подошли к подготовке серьезно, — говорит преподаватель химии лицея «Білім-Инновация» Назерке Билимхан.

    Занятое призовое место станет для Санжара плюсом при поступлении в вузы, в том числе и международные. По словам старшеклассника, свое будущее он намерен связать с физикой и программированием.

    Казахстанцы завоевали на олимпиаде 11 медалей — 7 серебряных и 4 бронзовые, обойдя сильнейшие команды США, Японии, Китая и стран Европы. Школьник из Мангистауской области Мендигали Калдыбай удостоился специального приза Best Score in the Practical Exam — за лучший результат в практическом туре олимпиады.

    Серебряную медаль завоевал карагандинец на международной олимпиаде по химии в Бразилии
    Фото из личного архива Санжара Калиакбара

    Олимпиада проходила с 5 по 13 мая. Все это время сборная Казахстана находилась в Бразилии. Принимающая сторона организовала для гостей экскурсии и развлекательную программу.

    Ранее сообщалось, что казахстанские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по физике.

    Теги:
    Дети Олимпиада Образование школа
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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