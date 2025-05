«Серебро» завоевал карагандинец на международной олимпиаде по химии в Бразилии

Олимпиада состояла из трех туров: двух теоретических и одного практического.

Высокий результат показал одиннадцатиклассник карагандинского лицея «Білім-Инновация» Санжар Калиакбар. Он завоевал серебряную медаль.

Фото из личного архива Санжара Калиакбара

— К этой олимпиаде мы готовились три года. Санжар очень дисциплинированный ученик, с внутренней мотивацией. Менделеевская олимпиада — значимое событие в мире химии, и мы подошли к подготовке серьезно, — говорит преподаватель химии лицея «Білім-Инновация» Назерке Билимхан.

Занятое призовое место станет для Санжара плюсом при поступлении в вузы, в том числе и международные. По словам старшеклассника, свое будущее он намерен связать с физикой и программированием.

Казахстанцы завоевали на олимпиаде 11 медалей — 7 серебряных и 4 бронзовые, обойдя сильнейшие команды США, Японии, Китая и стран Европы. Школьник из Мангистауской области Мендигали Калдыбай удостоился специального приза Best Score in the Practical Exam — за лучший результат в практическом туре олимпиады.

Фото из личного архива Санжара Калиакбара

Олимпиада проходила с 5 по 13 мая. Все это время сборная Казахстана находилась в Бразилии. Принимающая сторона организовала для гостей экскурсии и развлекательную программу.

