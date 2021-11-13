Серебряному призеру ЧМ по боксу Серику Темиржанову подарили квартиру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмена, прославившего Казахстан на мировом первенстве, поздравил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Обращаясь к боксеру, глава региона отметил, что наблюдал за всеми поединками земляка на чемпионате мира, который проходил в Сербии, передает МИА «Казинформ».

«Твое «серебро» стало весомым вкладом в копилку национальной сборной, - сказал Серику Темиржанову Абылкаир Скаков. — Это первая медаль, завоёванная павлодарцами на чемпионатах мира по боксу среди мужчин. Вдвойне приятно, что благодаря этой награде наш земляк первым среди павлодарцев стал заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по боксу. Поздравляю со столь высоким достижением. Впереди вас с тренерами ждут новые спортивные вызовы, в том числе Летняя Олимпиада».