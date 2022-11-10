Серебряного призера Кубка мира по шорт-треку Абзала Ажгалиева встретили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самолет, в котором летела национальная сборная по шорт-треку, приземлился в международном аэропорту Астаны на рассвете. Членов сборной встретили болельщики и родственники. Среди прибывших спортсменов был и серебряный призер Кубка мира Абзал Ажгалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Большое спасибо за поддержку! Я благодарю всех болельщиков, которые пришли меня встретить. Рад, что благополучно добрался до своей страны. Также благодарю всех казахстанцев. В ближайшее время мы будем активно готовиться к чемпионату мира в Алматы», - сказал Абзал Ажгалиев.

Вместе с тем, наших спортсменов в аэропорту встретили с букетами цветов заместитель акима города Астаны Есет Байкен, заместитель руководителя городского управления спорта Еркегали Корбозов и ряд руководителей спортивной сферы.

Напомним, первое крупное международное соревнование в новом сезоне прошло успешно для казахстанской команды. Мужская сборная Казахстана по шорт-треку заняла второе место в эстафете на первом этапе Кубка мира в канадском городе Монреале. Южная Корея первой пересекла финишную черту в этом квартете (7:01.850). А результат нашей сборной – 7: 07.972. Бронзовая медаль досталась Канаде.

Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль на 2-м этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. Особо следует отметить выступление Абзала Ажгалиева на дистанции 500 метров. Наш соотечественник на соревнованиях уступил только канадцу Максиму Лауну. Тройку лидеров замкнул южнокореец Ли Чжун Со.