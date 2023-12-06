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    21:32, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    Серебряным призёром международного турнира стала парадзюдоистка из Темиртау

    дзюдо
    Фото: Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

    Представительница областной школы по инвалидному спорту Даяна Федосова завоевала серебро турнира IBSA Judo Tokyo Grand-Prix 2023, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Парадзюдоистка из Темиртау выступила среди слабовидящих спортсменов ввесе до 57 кг. В финальном поединке международного турнира Даяна уступила Кусомхон Ходжаевой из Узбекистана, — сообщили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

    Год назад Федосова заняла третье место на чемпионате мира в Баку.

    В 2023-м парадзюдоистка завоевала золото на чемпионате Азии в Астане и бронзу на Азиатских играх.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Карагандинская область Параспорт
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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