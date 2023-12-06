Серебряным призёром международного турнира стала парадзюдоистка из Темиртау

Представительница областной школы по инвалидному спорту Даяна Федосова завоевала серебро турнира IBSA Judo Tokyo Grand-Prix 2023, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Парадзюдоистка из Темиртау выступила среди слабовидящих спортсменов ввесе до 57 кг. В финальном поединке международного турнира Даяна уступила Кусомхон Ходжаевой из Узбекистана, — сообщили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Год назад Федосова заняла третье место на чемпионате мира в Баку.

В 2023-м парадзюдоистка завоевала золото на чемпионате Азии в Астане и бронзу на Азиатских играх.