«Серебро» взял на международных соревнованиях полицейский из Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Серебряную медаль на международном турнире завоевал костанайский полицейский Аскар Абдулла, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

В городе Казани Российской Федерации прошел международный турнир по самбо на кубок Президента Татарстана. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 стран. Сборную Казахстана представляли 30 спортсменов, среди которых был инспектор специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Костанайской области старший лейтенант полиции Аскар Абдулла.

Инспектор специального отряда получил путевку на этот турнир, став победителем республиканского чемпионата, который проходил в августе в городе Актау. Старший лейтенант полиции в весовой категории 98 кг занял второе место, одержав победу в первой встрече со счетом 7:3 над борцом из Узбекистана, а в следующем туре вышел вперед со счетом 8:0 в борьбе с российским спортсменом.

«Готовился к соревнованиям около 15 дней. Основную часть своего времени я старался посвятить тренировочным упражнениям. Особое внимание и помощь в подготовке к этому турниру оказал наш командир Жанибек Мухамеджанов. Соревнования прошли на очень высоком уровне, зрелищно и интересно. Благодаря международным соревнованиям, я приобрел новых друзей. В основном, я встречаюсь со спортсменами из стран СНГ, а в этот раз были участники из Китая, Франции и Нидерландов. Встреча и общение с ними остаются одним из самых запоминающихся моментов», - говорит обладатель серебряной медали.

В полиции напомнили, что в сентябре Аскар Абдулла стал победителем XXV Международного турнира на приз Президента Республики Беларусь. Полицейский намерен и в следующем году показать высокие результаты на международных соревнованиях.