«Серебро» турнира по художественной гимнастике завоевала Айдана Сарыбай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Люксембурге состоялся международный турнир по художественной гимнастике. Казахстанка Айдана Сарыбай завершила выступление на втором месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская команда на соревнованиях была представлена двумя спортсменками - Айданой Сарыбай и Даяной Абдирбековой.

По итогам выступлений, Сарыбай смогла завоевать серебряную медаль в многоборье. Также на ее счету первое место в финале упражнений с мячом и четвертое место в упражнениях с лентой.

В свою очередь, Абдирбекова в многоборье стала четвертой. В финальных соревнованиях с обручем и булавами Даяна завершила выступления также на четвертом месте.