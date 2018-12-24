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«Серебро» турнира по художественной гимнастике завоевала Айдана Сарыбай

24 Декабря 2018 14:15 121
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«Серебро» турнира по художественной гимнастике завоевала Айдана Сарыбай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Люксембурге состоялся международный турнир по художественной гимнастике. Казахстанка Айдана Сарыбай завершила выступление на втором месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.    

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Даяна Абдирбекова завоевала Кубок РК по художественной гимнастике

Казахстанская команда на соревнованиях была представлена двумя спортсменками - Айданой Сарыбай и Даяной Абдирбековой.

По итогам выступлений, Сарыбай смогла завоевать серебряную медаль в многоборье. Также на ее счету первое место в финале упражнений с мячом и четвертое место в упражнениях с лентой.

В свою очередь, Абдирбекова в многоборье стала четвертой. В финальных соревнованиях с обручем и булавами Даяна завершила выступления также на четвертом месте.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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