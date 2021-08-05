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Серебро на Международной олимпиаде школьников взял карагандинец

5 Августа 2021 05:45
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Серебро на Международной олимпиаде школьников взял карагандинец

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Девятиклассник карагандинской школы-интерната имени Нурмакова Рамазан Пердебай стал серебряным призёром ХХVIII Международной олимпиады школьников «Туймаада». Состязания проходили по трём дисциплинам –математике, физики и информатики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Организатор олимпиады – Республика Саха (Якутия). Но ехать школьникам туда не пришлось. Все задания высылались онлайн. Участие в состязании приняли более 250 учащихся из семи стран мира – Казахстана, России, Индонезии, Румынии, Сингапура, Болгарии, Ирана.

От Казахстана были заявлены 74 школьника. Карагандинскую область представили ученики специализированной школы-интерната имени Н. Нурмакова Бексултан Шарип (физика) и Рамазан Пердебай (информатика), а также лицея-интерната «Білім-Инновация» №1 Диас Серкибаев и Омір Байбосынов (физика).

Отличный результат показал Рамазан Пердебай. Он стал вторым в своей категории. Школьник в течение года неоднократно представлял область на международных олимпиадах. Он обладатель бронзовой медали Европейской юниорской олимпиады, Международной Жаутыковской олимпиады, а также призёр Республиканской олимпиады школьников 2021 года, где завоевал золото.

«С шестого класса я активно принимаю участие во всех конкурсах и олимпиадах. Поэтому готовлюсь постоянно. До олимпиады предполагал, что возьму серебро, так и получилось. Я доволен результатом. Некоторые задания были очень лёгкими, но и сложные попадались», – рассказывает Рамазан.

К соревнованиям призёру олимпиады помогает готовиться накопленный опыт и учитель информатики Магжан Кауланов.

«Мечтаю попасть на Международную олимпиаду по информатике среди школьников IOI. Там выступают сильнейшие участники из всех стран мира», – поделился планами Рамазан.

По итогам прошедших соревнований в копилке нашей сборной 5 золотых, 11 серебряных, 16 бронзовых медалей и 4 диплома. Для сравнения: по результатам 2020 года у Казахстана было 1 золото, 3 серебра, 9 бронзовых наград и 10 грамот.




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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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