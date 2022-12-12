«Серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО

12 Декабря 2022, 20:51

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские спортсмены показывают неплохие результаты на Кубке мира по конькобежному спорту в Канаде и по паралыжным гонкам и парабиатлону в Финляндии. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В канадском Калгари на третьем этапе Кубка мира 2022/2023 по конькобежному спорту, в мужском масс-старте, бронзовую медаль завоевал североказахстанец Виталий Щиголев, конькобежка Надежда Морозова на дистанции 1500 метров – серебряную медаль. Оба спортсмена являются членами сборной Северо-Казахстанской области и тренируются у Дмитрия Бабенко.

«10-го декабря стартовал этап Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону в Финляндии. В паралыжных гонках на дистанции спринт североказахстанец Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль, а Александр Герлиц показал четвертый результат. Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с успехом на мировой арене», - написал С. Мелехов.

Фото: www.facebook.com/sergey.melekhov.73