«Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские шахматистки на чемпионате мира в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12-23 октября на чемпионате мира (Сардиния, Италия) среди юниоров до 20 лет (считается престижной возрастной категорией) казахстанская сборная завоевала две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

В борьбе за медали среди сильнейших шахматистов мира «серебро» Казахстану принесла Асель Серикбай, бронзовую медаль завоевала Меруерт Камалиденова. Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли завоевали золотую медаль чемпионата.

В 10-ку лучших вошла Лия Курмангалиева – заняв шестое место. В последнем туре Лия играла с чемпионкой Говхар Бейдуллаевой, где одержала достойную победу.

Среди нескольких спортсменов, набравших по восемь очков из 11 возможных, была борьба за места с третьего по шестое, по дополнительным показателям (коэффициенту Бухгольца) Лия удостоилась шестого места.