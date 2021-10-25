«Серебро» чемпионата мира завоевали гиревики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские спортсмены участвовали в чемпионате мира по гиревому спорту, который проходил в Будапеште 21-24 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав сборной Казахстана вошли девять спортсменов из Северо-Казахстанской области. Всего в чемпионате участвовали спортсмены 32 стран.

Руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов на своей странице в социальной сети рассказал об успехах североказахстанских гиревиков.

«В личном первенстве в весе до 73 кг Артем Головин завоевал два «серебра» в раздельных упражнениях в толчке и рывке. Виталий Диденко в весе до 95 кг в двоеборье и в командной эстафете стал третьим. Олег Окс в весе до 63 кг в длинном цикле занял третье место, Василий Слепых в весе до 85 кг - второе. Среди девушек в рывке Мария Головина в весе до 58 кг стала второй, Сабина Шпеттер заняла третье место среди молодежи», - написал С. Мелехов.

Сборная Казахстана заняла третье общекомандное место, уступив командам Украины и России.

«Среди ветеранов чемпионами мира стали Дмитрий Акишин, двоеборье в весе до 85 кг, и Елена Костенко - в весе до 58 кг в рывке. Параллельно с чемпионатом мира проходил Кубок мира по гиревому спорту. Марина Евич стала чемпионкой в рывке в весе до 68 кг. Спортсмены являются воспитанниками тренеров Андрея Глывяка и Сергея Гутевича», - добавил С. Мелехов.