Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Италии был избран президент страны. Им стал 80-летний политик Серджо Маттарелла, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С.Матарелла был переизбран президентом Италии в восьмом туре голосования депутатов, сенаторов и региональных представителей после семи безрезультатных голосований.

Бывший министр и экс-судья получил 759 из 983 голосов избирателей по сравнению с 665 или 65,9%, которые он набрал на своих первых выборах в 2015 году.

В политической истории Италии С.Маттарелла стал вторым президентом по количеству набранных голосов после Андро Пертини, который в 1978 году получил 832 голоса избирателей.

«Текущие условия налагают нас обязанность брать на себя ответственность в тяжёлые времена пандемии и социально-экономических потрясений. Мы не должны уклоняться от обязанностей, и ожидания, надежды наших сограждан должны преобладать над другими соображениями, в том числе личного характера», - сказал после голосования Серджо Маттарелла.