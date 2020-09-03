Сердечный приступ стал виной смертельного ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ДТП на трассе в Акмолинской области погиб водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, им поступило телефонное сообщение о том, что на 313 км автодороги «Нур-Султан - Петропавловск» произошло ДТП.





«Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что 55-летний гражданин Республики Украины, управляя грузовой автомашиной марки «Рено», двигался в направлении города Петропавловска и выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение с автомашиной марки «VolkswagenPassat». В результате ДТП от полученных травм 51-летний водитель «VolkswagenPassat» скончался на месте, а 47-летняя пассажирка этой автомашины получила ушиб грудной клетки«, - отметили в ведомстве.



По прибытии скорой помощи было установлено, что у 55-летнего гражданина Республики Украины произошел сердечный приступ. Мужчина был госпитализирован в Многопрофильную областную больницу.



»По факту стражи порядка начали досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК«, - добавили в ведомстве.

