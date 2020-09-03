+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сердечный приступ стал виной смертельного ДТП в Акмолинской области

3 Сентября 2020 23:36
Поделиться:
Сердечный приступ стал виной смертельного ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ДТП на трассе в Акмолинской области погиб водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Новости по теме
Водитель на «Гелендвагене» выехал на встречную полосу в Алматы
16 дорожных аварий с участием несовершеннолетних произошло в СКО Внедорожники из свадебного кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области Два мотоциклиста погибли в ДТП в Акмолинской области

Как рассказали в ведомстве, им поступило телефонное сообщение о том, что на 313 км автодороги «Нур-Султан - Петропавловск» произошло ДТП.


«Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что 55-летний гражданин Республики Украины, управляя грузовой автомашиной марки «Рено», двигался в направлении города Петропавловска и выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение с автомашиной марки «VolkswagenPassat». В результате ДТП от полученных травм 51-летний водитель «VolkswagenPassat» скончался на месте, а 47-летняя пассажирка этой автомашины получила ушиб грудной клетки«, - отметили в ведомстве.


По прибытии скорой помощи было установлено, что у 55-летнего гражданина Республики Украины произошел сердечный приступ. Мужчина был госпитализирован в Многопрофильную областную больницу.


»По факту стражи порядка начали досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК«, - добавили в ведомстве.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #ДТП   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив