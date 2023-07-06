Сердце Евразии: Астане исполнилось 25 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполнилось 25 лет, как город Астана носит статус столицы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День столицы – государственный праздник, установленный Законом Республики Казахстан от 25 июня 2008 года 47-IV «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» по инициативе Мажилиса (нижней палаты Парламента Республики Казахстан). Праздник имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Республики Казахстан. На государственном уровне этот праздник отмечают с 2009 года.

Соответствующее постановление Правительства было принято 6 июля 1996 года, а 20 октября 1997 года был опубликован Указ Президента об объявлении Акмолы столицей Казахстана 10 декабря того же года. Менее, чем через год Акмола была переименована в Астану, а в 2019 году – в Нур-Султан. Перенос столицы стал поворотным пунктом в истории суверенного Казахстана.

В разное время Астана носила названия Акмола, Целиноград, Астана, Нур-Султан. Осенью прошлого года столице вернули прежнее название, и она снова стала называться Астаной. Город находится на севере Казахстана, по величине занимает второе место. То, что наша столица неоднократно меняла название, всегда было связано с ходом истории страны. Уже близится 200-летие города, основанного когда-то в качестве пограничной крепости. Необходимость переноса столицы Казахстана была обусловлена целым комплексом геополитических, экономических, социальных и других причин. Как подчеркивал основатель новой столицы, областной центр Акмола был удачно расположен в самом центре Евразийского материка, на перекрестке путей с востока на запад и с запада на восток, с юга на север и с севера на юг.

Сразу после переноса столицы в городе началась большая работа по реконструкции существующих и строительству новых зданий. Вместе с оживлением экономики в результате увеличения добычи углеводородов, возведение новой столицы дало мощный импульс для развития строительной отрасли, создало множество рабочих мест и улучшило жизнь людей не только в столичном регионе, но и по всей стране. Это имело огромное значение для Казахстана, только начавшего преодолевать трудности, возникшие после распада СССР.

Особенно важным для развития новой столицы Казахстана было то, что изначально, уже при реконструкции ряда зданий прежнего областного центра, была установлена очень высокая планка – уделялось большое внимание качеству строительных работ, техническому оснащению зданий, благоустройству территорий. Для этого были приглашены самые известные в мире проектные и строительные компании, многие из которых внесли большой вклад в застройку на обоих берегах Есиля, создали яркий и неповторимый архитектурный облик города – «жемчужины степей».

Накануне на форуме городов-побратимов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил труд и заслугу строителей, внесших вклад в строительство и развитие Астаны.

«Особенно важным для развития новой столицы Казахстана было то, что изначально, уже при реконструкции ряда зданий прежнего областного центра была установлена очень высокая планка – уделялось большое внимание качеству строительных работ, техническому оснащению зданий, благоустройству территорий. Для этого были приглашены самые известные в мире проектные и строительные компании, многие из которых внесли очень большой вклад в застройку на обоих берегах Есиля, создали яркий и неповторимый архитектурный облик города – «жемчужины степей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отмечал аким столицы Женис Касымбек, город Астана стал одним из важных проектов страны. Астана превратилась в центр притяжения бизнеса, культуры, трудолюбивых людей и инвестиций. С последним связаны появляющиеся в стране различные культурные и спортивные объекты.

За 25 лет валовый продукт города составил 22 млрд долларов или 10 триллионов тенге, а промышленность достигла 4,3 млрд долларов.

«За последние годы в Астану были привлечены свыше 14 млрд долларов иностранных инвестиций. За 25 лет мы построили 33 млн кв. метров домов, 670 детсадов и школ, свыше ста культурных и спортивных объектов. Астана превратилась в региональный хаб для торговых потоков с креативной экономикой, привлекающей таланты, молодежь, туристов, инвесторов и компании мирового масштаба. Сформировалась самодостаточная структура экономики города, основанная на малом и среднем бизнесе. На сегодня наша столица – не только город развития и экономического роста, но и образ независимого, сильного и стремительно развивающегося государства», - сказал на форуме городов-побратимов Женис Касымбек.

Действительно, как отметил Президент, Астана – это город больших возможностей, где каждый может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты.

Каждый год в столице появляются новые интересные заведения, запускается новое творческое креативное пространство. Накануне перед Днем столицы в честь 25-летнего юбилея в Сарыаркинском, Есильском и Алматинском районах столицы были открыты площадки для игры в асыки. Особенность этой площадки в том, что узнать об истории асыков, видах и правилах игры можно по специально введенному QR-коду.

Фото: gov.kz