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Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

Автор:  
Мадибек Джанибеков
19 Марта 2022, 19:52
Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ –Сегодня в столице Туркменистана состоялась инаугурация вновь избранного президента страны Сердара Бердымухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Торжественная церемония прошла во Дворце Рухыет. В мероприятии приняли участие депутаты обеих палат парламента страны, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов власти, общественности и другие приглашенные лица.

Напомним, внеочередные президентские выборы прошли в Туркменистане 12 марта. В выборах участвовало девять кандидатов от трех политических партий и шести инициативных групп. По данным ЦИК, новым президентом был избран заместитель премьер-министра республики Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей.

Сердар Бердымухамедов является сыном прежнего лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, добровольно сложившего полномочия главы государства.


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