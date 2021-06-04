Сербия запускает производство «Спутник V»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Четыре миллиона доз российской вакцины «Спутник V» планирует произвести Сербия на своей территории в ближайшие 5-6 месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Об этом заявил в четверг министр по инновациям и технологиям сербского правительства, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, принимая участие в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

«Субстанция для производства вакцины только что доставлена в аэропорт Шереметьево и сегодня во второй половине дня будет отправлена в Белград в специальных контейнерах с температурой от 2 до 8 градусов по Цельсию. Конечно, Сербия поможет всем в регионе, а потом и в мире. Но в первую очередь вакцину получат граждане Сербии»,- сказал Попович.

Получив субстанцию, Белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» начнет производство вакцины 4 июня.

В мае российский Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи подтвердил качество пробного препарата «Спутник V», полученного в институте Торлак, и одобрил его производство в этом учреждении.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и «Спутник V». По данным посольства Сербии в России, около 85% сербов, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться российским «Спутником V».

