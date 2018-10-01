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Сербия заинтересована сотрудничать с Казахстаном в военной сфере

9 Октября 2018 19:46 136
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Сербия заинтересована сотрудничать с Казахстаном в военной сфере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сербия заинтересована сотрудничать с Казахстаном в военной сфере. Об этом заявил Президент Республики Сербия Александр Вучич на казахстанско-сербском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В военной области тоже можем хорошо поработать, не только в военно-технической. К примеру, сейчас актуальны и кибернадежность, и другие новые области в военной сфере. Наши частные и госкомпании в области военного сотрудничества могут кое-что сделать», - сказал Александр Вучич.

Президент Сербии добавил, что скоро пройдут испытания в рамках сотрудничества в этой сфере.

«Уже в октябре здесь будут первые испытания и очень важно, чтобы мы здесь доказали себя хорошим партнером. То, что мы поставляем, чтобы было хорошего качества. И тогда мы продолжим инвестировать много в эту отрасль», - подчеркнул Александр Вучич.

Сербия заинтересована сотрудничать с Казахстаном в военной сфере 

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Автор:

Серик Сабеков

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