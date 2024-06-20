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    17:07, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Сербия пригрозила сняться с Евро-2024

    Евро-2024 Сербия
    Фото: sports.kz

    Сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Об этом сообщил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович, передает агентство Kazinform со ссылкой на championat.com.

    - Прежде всего, я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку в матче с Англией, и я надеюсь, что мы обыграем Словению. То, что произошло (скандирования с призывом убивать сербов. — прим. «Чемпионата»), возмутительно, и мы будем просить УЕФА о санкциях в отношении этих людей, даже если это означает отказ от игры на турнире, — приводит слова Сурбатовича британское онлайн-издание The Sun.

    Ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Euro-2024 Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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