Сербия пригрозила сняться с Евро-2024

Сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за неприличные скандирования. Об этом сообщил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович, передает агентство Kazinform со ссылкой на championat.com .

- Прежде всего, я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку в матче с Англией, и я надеюсь, что мы обыграем Словению. То, что произошло (скандирования с призывом убивать сербов. — прим. «Чемпионата»), возмутительно, и мы будем просить УЕФА о санкциях в отношении этих людей, даже если это означает отказ от игры на турнире, — приводит слова Сурбатовича британское онлайн-издание The Sun.