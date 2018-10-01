Сербия и Казахстан работают над корректировкой соглашения о зоне свободной торговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сербия и Казахстан работают над корректировкой соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщил Президент Республики Сербия Александр Вучич на казахстанско-сербском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем над корректировками нашего соглашения о зоне свободной торговли. Мы попросили наших коллег обеспечить нам бестаможенный импорт нескольких позиций товаров на рынке ЕАЭС, включая мясо птицы, сыр, сигареты и другие товары. Также говорили про квоты 5 тыс. авто и в будущем, надеюсь, что найдем еще больше пространства для сотрудничества», - сказал Александр Вучич.

Глава Сербии подчеркнул, что есть большой потенциал для сотрудничества наших стран в сельском хозяйстве.

«От нас приехало большое количество делегатов на бизнес-форум в сфере сельского хозяйства, желаю вам хорошо провести переговоры», - добавил Александр Вучич.