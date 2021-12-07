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Сэр Сума Чакрабарти дал советы по дальнейшему развитию экономики Казахстана

7 Декабря 2021 17:26
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Сэр Сума Чакрабарти дал советы по дальнейшему развитию экономики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие направления экономики необходимо развивать Казахстану, своим мнением поделился советник Президента РК Сэр Сума Чакрабарти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан уже реализует комплекс мер по повышению своей конкурентоспособности с точки зрения привлечения инвестиций. Однако, на мой взгляд, стране необходимо удвоить усилия, направленные на привлечение инвестиций в несырьевые сектора и сектора, связанные с внешней торговлей, в том числе через Международный финансовый центр Астана, который добился большого успеха», - сказал Сэр Сума Чакрабарти выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable».

Спикер добавил, что также необходимо обеспечить более эффективную реализацию инвестиционных проектов и дальнейшее укрепление верховенства закона.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable».

«Я рад присутствовать на казахстанском круглом столе по инвестициям. Хотел бы выразить глубокую признательность за вашу последовательную поддержку нашего взаимного роста и развития. Сегодня здесь присутствуют представители государственных органов, а также представители бизнеса, чтобы помочь развиваться нашей экономике и открыть для себя новые возможности, учитывая изменения глобального масштаба. В этом году Казахстан с гордостью отмечает 30-летие своей Независимости. За последние три десятилетия мы достигли большого экономического успеха. Мы являемся самой большой экономикой Центральной Азии с ВВП почти 170 млрд долларов США», - сказал заместитель Премьер-Министра РК-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в своем приветственном слове.


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#Инвестпроекты   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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