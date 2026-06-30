Парагвай сенсационно выбил Германию с ЧМ-2026 в серии пенальти

Встреча прошла на стадионе «Джилетт» в Фоксборо (США). Основное время завершилось вничью — 1:1. На 42-й минуте Хулио Энсисо вывел Парагвай вперед, однако после перерыва, на 54-й минуте, Кай Хаверц сравнял счет, точно пробив головой после подачи Флориана Вирца.

В дополнительное время Джонатан Та на 102-й минуте отправил мяч в ворота Парагвая после подачи углового, однако после вмешательства VAR гол был отменен из-за нарушения правил против голкипера. До конца овертайма счет не изменился, и судьба путевки в следующий раунд решилась в серии послематчевых пенальти. Там парагвайцы победили со счетом 4:3.

Парагвай вышел в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится с победителем матча между сборными Франции и Швеции.