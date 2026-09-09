Сенсация без побед: Бибисара Асаубаева выступает за клуб Жерара Пике на Global Chess League

Лидер женской сборной Казахстана и одна из сильнейших гроссмейстеров планеты Бибисара Асаубаева выдала неожиданную сухую серию на престижнейшем командном турнире Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Индии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанская шахматистка не смогла одержать ни одной победы в стартовых шести турах.

В Бангалоре сейчас разыгрывается внушительный призовой фонд в 1 миллион долларов. Асаубаева выступает на женской суперзвездной доске за команду FYERS American Gambits, совладельцем и стратегическим инвестором которой незадолго до турнира официально стал легендарный экс-защитник футбольной «Барселоны» Жерар Пике.

Пока турнир складывается для трехкратной чемпионки мира по блицу по самому драматичному сценарию: 4 ничьи и 2 поражения. Бибисара начала с ничьих против гроссмейстера под флагом ФИДЕ Екатерины Лагно и китаянки Чжу Цзиньэр. В третьем туре казахстанка уступила выступающей под флагом ФИДЕ Полине Шуваловой, после чего завершила миром партию с индианкой Дивьей Дешмукх. В последних играх Асаубаева сначала сыграла вничью с опытной Харикой Дронавалли из Индии, а в повторной вечерней встрече снова уступила Екатерине Лагно.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась Асаубаева, ее команда American Gambits все еще прочно держится на плаву.

Коллектив Жерара Пике спасают мужчины-суперзвезды. Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров и индиец Арджун Эригайси показывают феноменальную игру на мужских досках, что позволяет франшизе быть на верхних строчках таблицы.

Турнир продлится в Бангалоре до 13 сентября. У Бибисары еще есть время прервать неудачную серию и помочь команде футбольной звезды дойти до суперфинала.

Ранее мы сообщали, что Бибисара Асаубаева сохранила пятую строчку рейтинга ФИДЕ.