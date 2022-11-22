Сенсация в Катаре: Аргентина проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022

22 Ноября 2022, 18:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Аргентины уступила в своем первом матче на чемпионате мира в Катаре команде Саудовской Аравии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аргентинцы сразу же показали свой серьезный настрой на матч: уже на второй минуте матча прицельный удар в дальний угол нанес Месси – выручил вратарь саудовцев. А уже на седьмой минуте матча в ворота аравийцев был назначен пенальти – защитники непочтительно обошлись с Паредесом, и Месси с точки открыл счет, разведя Аль-Уваиса и мяч по разным углам. Бодрое начало.

К чести футболистов Саудовской Аравии, они не стушевались и попытались выправить ситуацию. Вполне симпатичная комбинация удалась им по правому флангу, но вот прострел пришелся точно в руки Мартинесу. Аргентинцы же временно отдали инициативу сопернику, похоже, вполне комфортно чувствуя себя при игре на контратаках.

На 22 минуте матче Месси неожиданно «убежал» один на один с голкипером и легко того переиграл, однако, гол не был засчитан из-за офсайда. Территориальное преимущество постепенно вернулось к южноамериканцам. Вскоре «альбиселесте» вновь забили – Лаутаро Мартинес выскочил один в один с вратарем и элегантно перебросил того. Счет 2:0 продержался несколько минут, но затем гол вновь отменили и вновь из-за офсайда.

На 34-ой минуте история вновь повторилась – Лаутаро вновь вышел один на один, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. И что? Правильно, офсайд… Явно разозленные таким поворотом аргентинцы ринулись забивать голы уже на легальных условиях, но до конца тайма счет так и не изменился.

А в начале второго тайма забили саудовцы! После отбор в центре поля, после пас в штрафную, где почему-то растерявшиеся защитники позволили пробить Аль-Шехри точно в дальний угол. Первый удар в створ ворот и гол, тоже надо уметь.

Явно не ожидали такого звездные латиноамериканцы, а окрыленные аравийцы провели еще несколько потенциально опасных атак и вскоре сумели забить второй гол. В суматохе возле штрафной аргентинцев прекрасный дальний удар удался Аль-Давсари. Игра пошла на встречных курсах, аргентинцам удалось провести опасную атаку через центр, но выручил защитник, расстелившийся в подкате. Затем голкипер саудовцев отразил удар в упор Тальяфико. Аргентинцы всей командой пошли в атаку, пытаясь исправить ситуацию, но многочисленные прострелы ни к чему не приводили. Не помог даже перспективный штрафной в исполнении Месси – мяч полетел выше ворот после его удара. Тяжелую травму в добавленное время получил защитник аравийцев Аль-Шахрани - это голкипер самоотверженно выпрыгнул на летящий мяч и коленом фактически нокаутировал своего партнера.

Финальный свисток застал «бело-голубых» в атаке. 2:1 – сенсационная победа Саудовской Аравии.

ФОТО: CAO CAN/XINHUA/ GLOBALLOOKPRESS.COM