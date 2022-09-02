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    05:55, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сенсация лишила Казахстан последнего представителя в одиночном разряде US Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (38-я ракетка мира) сыграла матч второго круга на Открытом чемпионате США (US Open), который проходит в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече 1/32 финала Путинцева встретилась с немецкой теннисисткой Юле Нимайер (108-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 3:6. Матч продлился один час и 27 минут.

    Во время игры Юлия исполнила две подачи навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также казахстанка выиграла пять очков и три гейма подряд.

    В первой встрече Путинцева обыграла американскую спортсменку Аманду Анисимову. Ранее завершили борьбу на турнире в одиночном разряде другие казахстанцы Елена Рыбакина и Александр Бублик.


    Фото: sports.kz.


    Теги:
    Путинцева Юлия Спорт Теннис
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