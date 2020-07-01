Сенсационное открытие сделали археологи в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сенсационное открытие сделали отечественные археологи во время раскопок курганов в Аксуском районе Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Это оказались самые южные захоронения представителей Пазырыкской культуры, что свидетельствует о том, что древние племена горного Алтая жили не только на смежных территориях современной России, Монголии и Восточного Казахстана, но и в Жетысу. А еще определен путь их миграции, по которому они кочевали на запад. По мнению археологов, этот путь в дальнейшем использовали гунны во времена Великого переселения народов, а позже он превратился в ветку Великого Шелкового пути.

Первая находка археологов – захоронения мужчины и женщины. Помимо останков, найдены украшения и предметы быта. Здесь расположен не только самый южный могильник представителей Пазырыкской культуры, но и самый крупный из найденных, говорят ученые. Такого количества курганов – их 85 – нет даже на Берельском могильнике в Восточном Казахстане.

Ни на одном из курганов следов разграбления обнаружено не было. По мнению археологов, тому, что захоронения хорошо сохранились, способствовала именно их неприметность. Издалека определить, что это курган, практически невозможно.

Могильное поле археологи нашли случайно – когда строители в ходе реконструкции трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск наткнулись на аварийный курган. Поначалу решили, что это единичный случай, но, обнаружив и другие курганы, пришли к выводу, что пазырыкцы здесь были не проездом, а именно жили. А затем мигрировали на запад.

«Могильник представляет археологический интерес не только узко для археологов, но и представляет сенсацию в мировом масштабе. Здесь мы зафиксировали крупную миграцию племен с территории горного Алтая, возможно, с территории Западной Монголии. То, что фиксировалось по письменным источникам и до этого не было интерпретировано, мы здесь видим в качестве археологического материала», - говорит археолог Сергей Ярыгин.

Неподалеку от курганов археологи обнаружили еще одну интересную находку – петроглифы. Таких они еще нигде не встречали.

«Очевидно, что тамгообразные знаки привязаны или связаны как-то с людьми, которых хоронили на данном могильнике. Вероятнее всего, это родовые или семейные знаки собственности. Ну, и в данном случае они выступают подписью. По сути, это то же самое, что «здесь был такой-то»», - поясняет Сергей Ярыгин.

Пока ученые раскопали только два кургана. На эти цели из местного бюджета выделено 15 миллионов тенге. Археологические работы на могильнике будут продолжены и в следующем году. А еще здесь планируют создать музейный комплекс под открытым небом.

«Можно будет привлечь туристов. Отдыхающие, которые будут ехать на Алаколь либо на Балхаш, могут здесь остановиться и ознакомиться с культурой», - считает Галымжан Оспанов, директор Центра по охране историко-культурного наследия.

Племена Пазырыкской культуры жили на этой территории в IV-III веках до нашей эры. Их называют наследниками саков и предшественниками тюрков. По мнению археологов, миграционный путь, который они проложили с востока на запад, в дальнейшем использовали гунны во времена Великого переселения народов. Затем он превратился в ветку Великого Шелкового пути.