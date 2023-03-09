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    00:51, 09 Март 2023 | GMT +6

    Сенсацией завершился последний матч Казахстана в основном раунде отбора Евро-2024 по футзалу

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана неожиданно упустила победу в матче против Словении в основном раунде отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Мариборе Казахстан сыграл вничью со сборной Словении — 3:3. В составе сборной Казахстана голы забили Альберт Акбаликов (6-я минута), Даурен Турсагулов (15-я) и Тайнан (20-я); у словенцев отличились Жига Чех (9-я), Игор Осредкар (24-я) и Тео Турк (26-я).

    В итоге сборная Казахстана набрала десять очков и заняла первое место в группе 5, что позволило ей выйти в элитный раунд. Итоговое турнирное положение команд таково: Казахстан — 10 очков, Словения — 7 очков, Черногория — 0 очков.

    Ранее сборная Казахстана победила Словению дома (2:0), а также дважды разгромила команду Черногории (3:1, 4:1).

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