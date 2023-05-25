Сенсацией завершился полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» второй ракетки Казахстана

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (147-я ракетка мира) сыграл полуфинальный матч квалификации на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с финским теннисистом Отто Виртанен (119-я ракетка мира) Скатов одержал победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:2, 7:5. Матч продлился два часа и 45 минут.

Во время игры казахстанский спортсмен не исполнил ни одной подачи навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл семь очков и семь геймов подряд.

22-летний Тимофей является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге вслед за Александром Бубликом (48-я позиция АТР).