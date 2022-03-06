Сенсацией завершился первый матч сезона КПЛ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стартовом матче первого тура Казахстанской Премьер-Лиги шымкентский «Ордабасы» сыграл дома с атакентским «Махтааралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Шымкенте был сильный дождь и это сказалось на ходе поединка, счет удалось открыть гостям усилиями Билалла Себаихи (видео можно посмотреть ниже), однако еще до перерыва его сравнял Серж Ньюадзи. Во втором тайме команды больше бились с погодными условиями и полем далеко не лучшего качества, в итоге

Отметим, что «Махтаарал» является дебютантом элитного дивизиона казахстанского футбола, в свою очередь «Ордабасы» последние сезона был среди его лидеров, а в прошлом занял пятое место.

«Ордабасы» — «Махтаарал» 1:1 (1:1)

Голы: Себаихи 18 (0:1), Ньюадзи 38 (1:1)