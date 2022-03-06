РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:02, 05 Март 2022 | GMT +6

    Сенсацией завершился первый матч сезона КПЛ-2022

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стартовом матче первого тура Казахстанской Премьер-Лиги шымкентский «Ордабасы» сыграл дома с атакентским «Махтааралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Шымкенте был сильный дождь и это сказалось на ходе поединка, счет удалось открыть гостям усилиями Билалла Себаихи (видео можно посмотреть ниже), однако еще до перерыва его сравнял Серж Ньюадзи. Во втором тайме команды больше бились с погодными условиями и полем далеко не лучшего качества, в итоге

    Отметим, что «Махтаарал» является дебютантом элитного дивизиона казахстанского футбола, в свою очередь «Ордабасы» последние сезона был среди его лидеров, а в прошлом занял пятое место.

    «Ордабасы» — «Махтаарал» 1:1 (1:1)
    Голы:     Себаихи 18 (0:1), Ньюадзи 38 (1:1)


    Теги:
    Спорт Футбол
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!