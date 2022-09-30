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    19:21, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сенсацией завершился матч казахстанки на турнире в Парме

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    ПАРМА.КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла в матче второго круга на турнире парного разряда в Парме (Италия), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с чешской теннисисткой Джесикой Малечковой казахстанка сыграла против чешского дуэта Анастасия Детюк — Мириам Колодзиэева (868-я и 432-я ракетки мира) и одержала победу со счетом 0:6, 4:6. Встреча продолжалась один час и две минуты.

    По ходу матча пара Данилиной и Малечковой исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также казахстанка и чешка выиграли три очка и два гейма подряд.

    Недавно казахстанская теннисистка, которая является 21-й ракеткой мира в парном разряде, выиграла турнир в столице Польши Варшаве.






    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Теннис
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