2 Августа 2022 09:57

Сенсацией завершился матч Елены Рыбакиной против первой ракетки России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела свой первый матч после победы на Уимблдоне в прошлом месяце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

23-я ракетка мира Рыбакина выступила в первом круге турнира в Сан-Хосе (США), где встретилась с 12-м номером мирового рейтинга россиянкой Дарьей Касаткиной, которая также является первой ракеткой своей страны.

В первом сете Рыбакина уверенно взяла верх со счетом 6:1. Во второй партии Касаткиной удалось сравнять счет в противостоянии — 6:2. Третий сет также остался за российской спортсменкой, которая не отдала сопернице ни одного гейма — 6:0.

В следующем раунде соперницей Дарьи Касаткиной станет американка Тейлор Таунсенд, обыгравшая в двух сетах Сторм Сандерс из Австралии — 6:1, 6:4.

Фото: ktf.kz



