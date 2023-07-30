Сенсацией завершился матч «Астаны» в КПЛ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги петропавловский «Кызылжар» дома сыграл с «Астаной», передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый тайм матча завершился без забитых голов. В конце второго тайма хозяева поля завладели преимуществом и на 89-й минуте полузащитник петропавловского клуба Рафаиль Оспанов с близкого расстояния поразил ворота Александра Заруцкого. В итоге матч завершился победой «Кызылжара» — 1:0.

У «Астаны» 39 очков и она располагается на второй позиции в турнирной таблице, а «Кызылжар» с 28 баллами идет на пятом месте.

«Кызылжар» — «Астана» 1:0 (0:0)

Гол: Оспанов 89 (1:0).