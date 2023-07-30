РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:36, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Сенсацией завершился матч «Астаны» в КПЛ

    None
    Фото: Sports.kz
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги петропавловский «Кызылжар» дома сыграл с «Астаной», передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый тайм матча завершился без забитых голов. В конце второго тайма хозяева поля завладели преимуществом и на 89-й минуте полузащитник петропавловского клуба Рафаиль Оспанов с близкого расстояния поразил ворота Александра Заруцкого. В итоге матч завершился победой «Кызылжара» — 1:0.

    У «Астаны» 39 очков и она располагается на второй позиции в турнирной таблице, а «Кызылжар» с 28 баллами идет на пятом месте.

    «Кызылжар» — «Астана» 1:0 (0:0)

    Гол: Оспанов 89 (1:0).


    Теги:
    Спорт Футбол
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!