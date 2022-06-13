13 Июня 2022 20:46

Сенсацией закончился первый тайм матча Казахстан - Словакия в Лиге наций

НУР-СУЛТАРН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на «Астана Арене» проходит матч Лиги наций, в котором сборная Казахстана принимает команду Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После первого тайма Казахстан выигрывает со счетом 2:0. На 18-й минуте мяч в ворота словаков забил Ян Вороговский, а на 39-й отличился Эльхан Астанов. Сборная Казахстана вышла на эту игру в таком стартовом составе: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Вороговский, Аймбетов.

Перед этим матчем Казахстан лидировал в третьей группе дивизиона С, набрав семь очков в трех матчах; у Словакии — шесть очков, она занимает второе место. Первый матч сборных Казахстана и Словакии в группе состоялся 6 июня и закончился сенсационной выездной победой казахстанцев — 1:0.











