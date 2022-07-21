21 Июля 2022 14:22

Сэндвич обошелся путешественнику в 1840 долларов в Австралии

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ – Австралийка, летевшая из Сингапура в Австралию, забыла задекларировать сэндвич на таможне после приземления. Ошибка обошлась ей в 2664 австралийских доллара, что эквивалентно 1840 долларам США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Джессика Ли, 19-летняя модель из австралийского города Перт сообщила, что, направляясь в аэропорт Сингапура, купила сэндвич в сети ресторанов «Subway», половину которого, недоев, положила в сумку во время полета.

Прибыв в Австралию после долгого пути, она была оштрафована за нарушение строгих таможенных правил биозащиты. Так, любой въезжающий в страну должен декларировать товары, приобретенные за границей, включая «мясо, птицу, рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи». Сокрытие данных предметов влечет штраф и даже тюремное заключение.

Сотрудники австралийского аэропорта отправили Ли уведомление о штрафе в размере 1840 долларов США по почте, который необходимо оплатить в течение 28 дней.

Данный инцидент с бутербродом Ли подробно описала в видеоролике TikTok, набравшим более 1,5 млн просмотров по состоянию на среду. История девушки привлекла внимание не только в социальных сетях, но и в сети ресторанов «Subway».

В отдельном видео Ли открыла упаковку от сети, в которой находились подарочная карта «Subway» и специальное сообщение: «Поблагодарим вас за приобретение свежих продуктов быстрого питания, мы предоставляем специально для вас карту на сумму 2664 австралийских доллара. Надеемся, что это покроет все ваши потребности в курице и салате».

Скрин из видео /cbsnews.com