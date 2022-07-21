Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сэндвич обошелся путешественнику в 1840 долларов в Австралии
21 Июля 2022 14:22

Сэндвич обошелся путешественнику в 1840 долларов в Австралии

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ – Австралийка, летевшая из Сингапура в Австралию, забыла задекларировать сэндвич на таможне после приземления. Ошибка обошлась ей в 2664 австралийских доллара, что эквивалентно 1840 долларам США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Джессика Ли, 19-летняя модель из австралийского города Перт сообщила, что, направляясь в аэропорт Сингапура, купила сэндвич в сети ресторанов «Subway», половину которого, недоев, положила в сумку во время полета.

Прибыв в Австралию после долгого пути, она была оштрафована за нарушение строгих таможенных правил биозащиты. Так, любой въезжающий в страну должен декларировать товары, приобретенные за границей, включая «мясо, птицу, рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи». Сокрытие данных предметов влечет штраф и даже тюремное заключение.

Сотрудники австралийского аэропорта отправили Ли уведомление о штрафе в размере 1840 долларов США по почте, который необходимо оплатить в течение 28 дней.

Данный инцидент с бутербродом Ли подробно описала в видеоролике TikTok, набравшим более 1,5 млн просмотров по состоянию на среду. История девушки привлекла внимание не только в социальных сетях, но и в сети ресторанов «Subway».

В отдельном видео Ли открыла упаковку от сети, в которой находились подарочная карта «Subway» и специальное сообщение: «Поблагодарим вас за приобретение свежих продуктов быстрого питания, мы предоставляем специально для вас карту на сумму 2664 австралийских доллара. Надеемся, что это покроет все ваши потребности в курице и салате».


Скрин из видео /cbsnews.com

Новости по теме
США считают энергетическое сотрудничество с Мексикой несправедливым
Израильский министр назвал «глупым» репортаж израильского журналиста из Мекки
Кто станет новым премьером Великобритании
Читайте также
США считают энергетическое сотрудничество с Мексикой несправедливым
Хищения на сумму 1,2 млрд выявили в сфере медстрахования в США
Израильский министр назвал «глупым» репортаж израильского журналиста из Мекки
Кто станет новым премьером Великобритании
Режим ЧП в Каракалпакстане досрочно прекращен
Жара бьет рекорды в Европе
Зарегистрировано 14 тыс. случаев заражения человека оспой обезьян - ВОЗ
Странам ЕС предложили сократить потребление газа на 15%
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
4 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
5 Что станет со столичным Центральным стадионом имени Кажымукана Мунайтпасова

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив