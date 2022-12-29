Сенату нужны хорошие юристы – Маулен Ашимбаев

29 Декабря 2022, 14:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Я очень надеюсь, что по итогам выборов Сенат усилится хорошими юристами. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам нужны юристы, у нас очень много сложных законов. Вы видите, вот эти законы, которые мы сегодня принимали «О банкротстве», это сложнейший закон. Мы сейчас посмотрим, как он будет работать. Еще, я думаю, много вопросов будет, посмотрим какие есть слабые места. Поэтому, чтобы разобраться в таких законах, нам нужны сильные юристы. Я очень надеюсь, что по итогам выборов Сенат усилится хорошими юристами», - сказал Маулен Ашимбаев.

Выборы в Сенат состоятся 14 января текущего года. Указ Главы государства о назначении на эту дату выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан был опубликован 26 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Сенат принял закон о банкротстве физлиц.

Фото: senate.parlam.kz